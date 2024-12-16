16 декабря в Москве и области ожидается облачный снежный день с сильным ветром, метелями и заносами

Понедельник принесет снегопад, местами сильный, который будет сопровождаться мощными порывами ветра. Ожидаются метель и снежные заносы, что уменьшит видимость, сделает очень проблематичным передвижение на автомобиле.
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