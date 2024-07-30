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Потери Европы из-за отказа от российской нефти оценили

Потери Европы из-за отказа от российской нефти оценили

Европейские страны понесли экономические потери из-за отказа от российской нефти. Такую оценку в интервью РИА Новости высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

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