Семимесячный ребенок скончался в Приморье из-за халатности врачей

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Семимесячный ребенок скончался в Приморском крае. По словам родителей, виноваты врачи, которые не оказали ему должную медпомощь, сообщает главное управление СК России в телеграм-канале.
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