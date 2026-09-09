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Памятник родителям Филиппа Киркорова открыли на Троекуровском кладбище

Памятник родителям Филиппа Киркорова открыли на Троекуровском кладбище

Памятник родителям музыканта Филиппа Киркорова открыли на Троекуровском кладбище в среду, 9 сентября.

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