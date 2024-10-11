Спровоцирует ли победа Трампа ралли цены биткоина

Недавний отчет Matrixport от 11 октября подчеркивает, что инвесторам биткоина следует подготовиться к возможному бычьему тренду, потенциально обусловленному предстоящей президентской избирательной кампанией Дональда Трампа.
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