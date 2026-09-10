Александра Трусова объяснила возвращение к натуральному цвету волос

Александра Трусова, получившая серебро на Олимпиаде-2022, вернулась к натуральному цвету волос из-за нехватки времени на окрашивание.
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