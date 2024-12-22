РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЮрийОгневед Литовченко
    точно убьютТрамп заявил о на...
  • Evgeni Velesik
    Старикам пенсию по старости в 12897 рублей можно выплачивать?Россия начнет гум...
  • Evgeni Velesik
    Хорошо пожил. И никто его не грохнул! Почему?Скончался пытавши...

Рождественские святки – 2025: история, особенности и традиции

Рождественские святки – 2025: история, особенности и традиции

РИА Новости/Александр Гальперин В христианской традиции с 7 по 17 января проходят зимние Святки. Дни от Сочельника (с момента появления первой звезды) до начала Крещения считаются святыми и связаны с прославлением Христа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх