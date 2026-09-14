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Газета.ру

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Прилепин рассказал, что его сын Игнат сделал 30 боевых выходов под дронами ВСУ

Писатель Захар Прилепин во время международной публичной дискуссии «Совинтерн: или мы занимаемся политикой, или политика нами» в Москве рассказал, что его сын Игнат в ходе службы в зоне специальной военной операции (СВО) совершил 30 переходов по открытой местности под беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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