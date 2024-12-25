В МИД РФ заявили, что Киев не сможет создать ядерное оружие: «С отоплением разберитесь»

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев не способен разработать ядерное оружие самостоятельно и призвала украинские власти сначала решить проблемы с отоплением.
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