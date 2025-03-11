Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море

Йеменские хуситы возобновят свои атаки по торговым и военным судам Израиля, находящимся в Красном и Аравийском морях, в связи с истечением крайнего срока действия четырехдневного ультиматума о доступе гумпомощи в сектор Газа.
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