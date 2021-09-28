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ДЕСЯТЬ ОЛИГАРХОВ, УКРАВШИХ У РОССИИ БУДУЩЕЕ

ДЕСЯТЬ ОЛИГАРХОВ, УКРАВШИХ У РОССИИ БУДУЩЕЕ

ФОТО: VACLAV SALEK / GLOBALLOOKPRESS Слово "олигарх" плотно закрепилось в русской реальности с 1990-х годов.

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Сергей Росси
Они использовали свой шанс
Эдуард Николаев
жидов надо было во время давить , во все времена
Ваша Светлость
Однако они и сейчас при Путине...
Tania Еременко
Да, одни евреи,как и на Украине
Эдуард Николаев
начинать надо было до татаро-монгольского ига
Эдуард Николаев
пардон мадам , жиды
Ваша Светлость
Жыды!
semen 62
Главнокомандующему просто надо сказать одно слово "фас" и все олегархи полетят. На это нужна воля. за народом тоже не заржавеет.
Елена Бреслова
евреи, евреи, кругом одни евреи...
Ваша Светлость
Жыды, Елена, грязные, вонючие жыды...
Владимир Сироткин
Конечно грязные, конечно вонючие, но почему то блаженствующие на нашей нищете. Слава Путину и его ОПГ тридцать лет грабящим страну
Юрий Сапожников
Вопро еще и в том, а кем являются те 140 млн. "рыссиян", которые допустили этих "грязных и вонючих" до власти?
Семен Жаров
Юрий Сапожников, а КЕМ или ЧЕМ являлись и являетесь Вы?... ... Основная часть населения СССР была, есть и будет ОБМАНУТЫМ большинством самого прекрасного в своём стремлении к справедливости СОЮЗА Советских Социалистических Республик!!!
Ваша Светлость
Сапожок, подонок ты... Мы этих гнид не допускали. А за "рыссиянина" нос бы тебе сломать...
Голованов Гена
браво вточку надо опухоль вырезать иначе смерть
Yurii Kolpakov
СЕЙЧАС УЖЕ ЭТИХ ГНОБИТЕЛЕЙ НАРОДА РОССИИ БОЛЕЕ СОТНИ, А ИХ ПРИСПЕШНИКОВ И ТОГО БОЛЬШЕ , ПРИМЕРНО 144 ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНЕРОВ. ************************************** РЕЗЮМЕ: РЕЖИМ ИХ КЛОНИРУЕТ СО СКОРОСТЬЮ РАЗМНОЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСНЫХ ПАРАЗИТОВ. НО ВРЕМЯ ПАРАЗИТОВ И ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ФОРМ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ ПРОШЛО! ВПЕРЕДИ ЧИСТКА ТВОРЦОМ МИРОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, МИРОВОЙ МРАЗНОЙ ЭЛИТЫ ОТ ВСЕГО БОГОМЕРЗСКОГО И БОГОПРОТИВНОГО, ОТ ВСЕХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРЕД БОГОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. ---------------------------------- P*S*: ВСЕЙ ОЛИГАРХАТУРЕ ПРИГОТОВИТСЯ! ЗВЕНИТ ТРЕТИЙ ЗВОНОК! * С СОБОЙ НИЧЕГО БРАТЬ НЕ НАДО . У ОТЦА НЕБЕСНОГО ТАМ (НА ТОНКИХ ПЛАНАХ) УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ, В ИЗОБИЛИИ. А НАКОПЛЕННОЕ "НЕПОСИЛЬНЫМ" ВОРОВСТВОМ БАБЛО, КАК ЭТО НИ ПРИСКОРБНО, ПРИДЁТСЯ ОСТАВИТЬ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ПЛАНЕТЫ АВРОРА, ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ ПРАВЕДНИКАМ, НЕ ЗАПЯТНАВШИХ СВОЮ СОВЕСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО КАРМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ. -------------------------------------- ОМЭН
Иван
evgeny danilov
давно пора

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