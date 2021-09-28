ДЕСЯТЬ ОЛИГАРХОВ, УКРАВШИХ У РОССИИ БУДУЩЕЕ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаДЕСЯТЬ ОЛИГАРХОВ, УКРАВШИХ У РОССИИ БУДУЩЕЕФОТО: VACLAV SALEK / GLOBALLOOKPRESS Слово "олигарх" плотно закрепилось в русской реальности с 1990-х годов.Вернуться к статье184НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиОни использовали свой шансЭдуард Николаевжидов надо было во время давить , во все временаВаша СветлостьОднако они и сейчас при Путине...Tania ЕременкоДа, одни евреи,как и на УкраинеЭдуард Николаевначинать надо было до татаро-монгольского игаЭдуард Николаевпардон мадам , жидыВаша СветлостьЖыды!semen 62Главнокомандующему просто надо сказать одно слово "фас" и все олегархи полетят. На это нужна воля. за народом тоже не заржавеет.ЕБЕлена Бресловаевреи, евреи, кругом одни евреи...Ваша СветлостьЖыды, Елена, грязные, вонючие жыды...ВСВладимир СироткинКонечно грязные, конечно вонючие, но почему то блаженствующие на нашей нищете. Слава Путину и его ОПГ тридцать лет грабящим странуЮрий СапожниковВопро еще и в том, а кем являются те 140 млн. "рыссиян", которые допустили этих "грязных и вонючих" до власти?Семен ЖаровЮрий Сапожников, а КЕМ или ЧЕМ являлись и являетесь Вы?... ... Основная часть населения СССР была, есть и будет ОБМАНУТЫМ большинством самого прекрасного в своём стремлении к справедливости СОЮЗА Советских Социалистических Республик!!!Ваша СветлостьСапожок, подонок ты... Мы этих гнид не допускали. А за "рыссиянина" нос бы тебе сломать...Голованов Генабраво вточку надо опухоль вырезать иначе смертьYurii KolpakovСЕЙЧАС УЖЕ ЭТИХ ГНОБИТЕЛЕЙ НАРОДА РОССИИ БОЛЕЕ СОТНИ, А ИХ ПРИСПЕШНИКОВ И ТОГО БОЛЬШЕ , ПРИМЕРНО 144 ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНЕРОВ. ************************************** РЕЗЮМЕ: РЕЖИМ ИХ КЛОНИРУЕТ СО СКОРОСТЬЮ РАЗМНОЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСНЫХ ПАРАЗИТОВ. НО ВРЕМЯ ПАРАЗИТОВ И ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ФОРМ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ ПРОШЛО! ВПЕРЕДИ ЧИСТКА ТВОРЦОМ МИРОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, МИРОВОЙ МРАЗНОЙ ЭЛИТЫ ОТ ВСЕГО БОГОМЕРЗСКОГО И БОГОПРОТИВНОГО, ОТ ВСЕХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРЕД БОГОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. ---------------------------------- P*S*: ВСЕЙ ОЛИГАРХАТУРЕ ПРИГОТОВИТСЯ! ЗВЕНИТ ТРЕТИЙ ЗВОНОК! * С СОБОЙ НИЧЕГО БРАТЬ НЕ НАДО . У ОТЦА НЕБЕСНОГО ТАМ (НА ТОНКИХ ПЛАНАХ) УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ, В ИЗОБИЛИИ. А НАКОПЛЕННОЕ "НЕПОСИЛЬНЫМ" ВОРОВСТВОМ БАБЛО, КАК ЭТО НИ ПРИСКОРБНО, ПРИДЁТСЯ ОСТАВИТЬ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ПЛАНЕТЫ АВРОРА, ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ ПРАВЕДНИКАМ, НЕ ЗАПЯТНАВШИХ СВОЮ СОВЕСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО КАРМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ. -------------------------------------- ОМЭНИванevgeny danilovдавно пораКомментировать
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