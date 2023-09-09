Аргументы и Факты

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В Минфине допустили возможность продажи россиянам гособлигаций в юанях

В Минфине допустили возможность продажи россиянам гособлигаций в юанях

В Минфине России допускают возможность выпуска валютных гособлигаций, номинированных в юанях. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая в рамках заседания медиаклуба «Аргументов и фактов» «АиФ.

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