В Минфине допустили возможность продажи россиянам гособлигаций в юанях

В Минфине России допускают возможность выпуска валютных гособлигаций, номинированных в юанях. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая в рамках заседания медиаклуба «Аргументов и фактов» «АиФ.