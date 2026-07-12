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FiNE NEWS

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Непогода вызвала перебои с электроэнергией в семи регионах России

Сильный циклон привел к отключениям электроэнергии в нескольких регионах России. Без электроснабжения остались жители семи субъектов Федерации, среди которых наиболее серьезные проблемы наблюдались в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

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