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Царьград

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"Тело не увидите": Опубликован разговор, на котором ВСУ вымогают деньги у жены русского бойца

"Тело не увидите": Опубликован разговор, на котором ВСУ вымогают деньги у жены русского бойца

Женщина, явно обученная методам психологического давления, вымогала деньги за попавшего в плен русского военного.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А это точно братья-славяне? Или все же гиены, койоты, шакалы- если учитывать национальный признак((((
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17 час.

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