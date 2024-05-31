Белоусов сообщил об отражении атаки Киева на Крымский мост

Как сообщил в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ министр обороны РФ Андрей Белоусов, позавчера ночью войска РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост, все 10 ракет ATACMS были сбиты, сотни жизней спасены.
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