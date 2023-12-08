Кадры штурма позиций врага бойцами группировки «Восток» на стыке Запорожья и ДНР (ВИДЕО)

Продолжаются бои на стыке Запорожья и ДНР, где боевую работу выполняет группировка «Восток». Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады ВВО продолжают наступление в районе бывшего Времевского выступа.
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