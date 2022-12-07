В горах "Таганая" обессилел 39-летний турист из Казани

У путешественника резко поднялась температура. Спасательная операция заняла более двух часов.Утром во вторник, 6 декабря, на заснеженном горном склоне в национальном парке "Таганай" (Челябинская область) внезапно заболел 39-летний турист из Казани.
У путешественника резко поднялась температура. Спасательная операция заняла более двух часов.Утром во вторник, 6 декабря, на заснеженном горном склоне в национальном парке "Таганай" (Челябинская область) внезапно заболел 39-летний турист из Казани.
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