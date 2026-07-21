ВС России нанесли удар по компрессорной станции «Сумская»

Речь идёт о Сумском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов. По заявлению ведомства, российская армия нанесла удар с помощью FPV-дронов модели «Князь Вандал Новгородский» («КВН») по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав данного управления.
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