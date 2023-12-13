Конгресс-холл около цирка в Нижнем Новгороде достроят до конца 2023 года

Работы по строительству конгресс-холла в Нижнем Новгороде обещают завершить с опережением графика.Конгресс-холл около нижегородского цирка подрядчик "АВК-МЕД" планирует достроить до конца текущего года, хотя ранее срок сдачи был намечен на апрель 2024 года.
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