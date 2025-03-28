Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю неисправного автобуса на дороге

Накануне сотрудники Госавтоинспекции Буденновского округа при патрулировании автодороги «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» обратили внимание на стоящий у обочины автобус, а также людей, находившихся вокруг него.