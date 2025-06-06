Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили танк T-72 ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й танковой армии группировки войск «Запад» при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа «Молния» уничтожили танк T–72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе Харьковской области.
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