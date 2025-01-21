В Якутии инспектор ПДН предотвратил крупный пожар в частном домовладении

В вечернее время инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) лейтенант полиции Валерий Дорофеев на улице Дальний Убаян города Нюрбы заметил клубы густого дыма, поднимающиеся из частного гаража на территории одного из домовладений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Разведчики группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ на Красноармейском направлении СВО
- В Волгограде полицейские ликвидировали подпольную типографию, в которой изготавливались поддельные документы
- Военнослужащим инженерных войск группировки войск «Запад», отличившимся в ходе СВО, вручены государственные и ведомственные награды
Свежие комментарии