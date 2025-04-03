Уральские металлурги снизили выбросы на 55 тысяч тонн

Инвестиции ММК в объеме 106 миллиардов рублей снизили выбросы в атмосферу на 55 тысяч тонн. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году предприятие снизило валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13,2% по отношению к предыдущему году.