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Уральские металлурги снизили выбросы на 55 тысяч тонн

Уральские металлурги снизили выбросы на 55 тысяч тонн

Инвестиции ММК в объеме 106 миллиардов рублей снизили выбросы в атмосферу на 55 тысяч тонн. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году предприятие снизило валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13,2% по отношению к предыдущему году.

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