Новый приют для бездомных животных может появиться в Пряже

В администрации Пряжинского района решали вопрос, как помочь бездомным животным Инициатором встречи с зоозащитниками, посвященной вопросу бродячих животных, выступил глава администрации и член совета Благотворительного фонда «Время» Дмитрий Буевич.
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