Песков не опроверг призыв Байдена к Путину в 2011 году не участвовать в выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным не опроверг информацию о том, что в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда должность вице-президента Соединенных Штатов, призывал Владимира Путина не участвовать в выборах главы Российской Федерации.