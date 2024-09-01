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Песков не опроверг призыв Байдена к Путину в 2011 году не участвовать в выборах

Песков не опроверг призыв Байдена к Путину в 2011 году не участвовать в выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным не опроверг информацию о том, что в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда должность вице-президента Соединенных Штатов, призывал Владимира Путина не участвовать в выборах главы Российской Федерации.

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