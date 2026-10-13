«Яндекс Пэй» частично восстановил работу после сбоя

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После вчерашнего сбоя Яндекс Пэй постепенно возвращает пользователям доступ к деньгам. Переводы и платежи уже работают у части клиентов, компания открывает сервис поэтапно, чтобы выдержать нагрузку.