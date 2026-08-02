Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный эксперт: иранские ракеты могут поразить любую цель на Украине

Военный эксперт: иранские ракеты могут поразить любую цель на Украине

Украинские ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью полета до 3 тысяч км теоретически способны достичь территории Ирана, однако Тегеран обладает собственным ракетным вооружением, которое позволяет нанести ответный удар.

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