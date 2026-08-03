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Мировое обозрение

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«Ключ к Краматорску»: Пушилин объяснил значение продвижения к Дружковке

«Ключ к Краматорску»: Пушилин объяснил значение продвижения к Дружковке

Донбасс снова в центре внимания, но теперь с конкретным прицелом. Российские подразделения вплотную подошли к Дружковке — городу, который долгое время оставался в тени более крупных Краматорска и Славянска.

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