«Ключ к Краматорску»: Пушилин объяснил значение продвижения к Дружковке

Донбасс снова в центре внимания, но теперь с конкретным прицелом. Российские подразделения вплотную подошли к Дружковке — городу, который долгое время оставался в тени более крупных Краматорска и Славянска.
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