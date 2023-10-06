Киев готовит осенние «сценарии» боевых действий

Официальный представитель Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш в пятницу, 6 октября, заявил, что с приходом осени ход боевых действий будет меняться, однако насколько сильно, будет зависеть от погоды, – сообщают украинские СМИ.
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