К 2050 году Москва может столкнуться с заметным изменением характера осадков. Согласно экспертным прогнозам, годовая сумма осадков в столице увеличится примерно на 10%, а сильные дожди будут происходить ориентировочно в 1,5 раза чаще.
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