Фридрих Мерц заявил, что Украина не может капитулировать ни при каких обстоятельствах, потому что её капитуляция будет означать «капитуляцию всех нас».
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