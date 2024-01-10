Пора на покой: эксперт разъяснил россиянам, кто сможет выйти на пенсию в 2024 году Ирэн ОрлонскаяЮрист Антон Григорьев предоставил информацию о планируемых изменениях пенсионного возраста в Российской Федерации к 2024 году.