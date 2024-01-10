Пора на покой: эксперт разъяснил россиянам, кто сможет выйти на пенсию в 2024 году Ирэн ОрлонскаяЮрист Антон Григорьев предоставил информацию о планируемых изменениях пенсионного возраста в Российской Федерации к 2024 году.
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