Шоколад и нескончаемые песни: обзор фильма «Вонка»

Все великие истории с чего-то начинались, и эта — не исключение. Мы уже знаем, что шоколадная фабрика Вилли Вонки так популярна, что сладости оттуда обожают и дети, и взрослые, а вход туда недоступен никому, кроме необычного персонала.
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