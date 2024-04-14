В Красноярске третий день ищут 14-летнего школьника

В Красноярске полиция и волонтеры третий день ищут пропавшего подростка. Об этом сообщает региональная общественная организация содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" на своей странице во "ВКонтакте".
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