США начинают первые в мире боевые учения в космическом пространстве

Космические силы США собираются войти в историю, проведя первые в истории боевые учения на орбите. Командование космических систем объявило о подписании контрактов с двумя частными космическими компаниями: Rocket Lab National Security и True Anomaly.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии