Ghacks: хакеры Massgrave создали инструмент для активации всех версий Windows

Хакерская группа Massgrave взломала систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все версии Windows и Microsoft Office, включая корпоративные лицензии с расширенными обновлениями безопасности (ESU).
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