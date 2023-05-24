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Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Для профилактики теплоснабжения в домах необходимо отключить горячую воду. В интервью Sputnik глава Московского жилищного союза Константин Крохин спрогнозировал, когда можно отказаться от такой практики.

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