Спектакль «Соборная площадь» открыл путь на сцену молодым начинающим артистам

В кинопарке «Москино» 22-23 февраля пройдут заключительные показы спектакля «Соборная площадь». Он открыл возможность участия в крупных проектах не только профессиональным артистам, но и молодым начинающим актерам.
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