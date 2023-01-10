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Рэшфорд дважды забил «Чарльтону», выйдя на 60-й минуте. У Маркуса голы в 6 играх «МЮ» подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в шестом матче подряд. Англичанин оформил дубль в игре с «Чарльтоном» (3:0) в Кубке английской лиги, выйдя на замену на 60-й минуте.

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