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Муфтий Дагестана призвал мусульман к спокойствию

Муфтий Дагестана призвал мусульман к спокойствию

Беспорядки жителей Дагестана против евреев в махачкалинском аэропорту являются ошибкой Об этом в Telegram-канале муфтията региона заявил Ахмад Абдулаев, муфтий республики Дагестан.

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Комментарии
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Зоя Копань
А что это за рейс из Израиля в Дагестан, явная провокация, ведь это сугубо мусульманская Республика и конечно стоило это всего ожидать! А евреям бы посоветовала лететь сразу в самую&quot;демократическую страну&quot; в США или в самый &quot;цветущий сад&quot;Европу, а не лететь  туда где встречают оскорбленные мусульмане где их обозвали в Израиле &quot;животными&quot;! Да и после того как нашу страну и включая Дагестан обворовали в 90-х годах мошенники  евреи, Ходорковский, Чубайс и т д. Конечно простых евреев жаль, но они сами виноваты получили двойное гражданство, уехали от войны и приехали в Израиль на войну, а как запекло сразу в нелюбимую&quot;рашку&quot;!
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