Муфтий Дагестана призвал мусульман к спокойствию

Зоя Копань

А что это за рейс из Израиля в Дагестан, явная провокация, ведь это сугубо мусульманская Республика и конечно стоило это всего ожидать! А евреям бы посоветовала лететь сразу в самую"демократическую страну" в США или в самый "цветущий сад"Европу, а не лететь туда где встречают оскорбленные мусульмане где их обозвали в Израиле "животными"! Да и после того как нашу страну и включая Дагестан обворовали в 90-х годах мошенники евреи, Ходорковский, Чубайс и т д. Конечно простых евреев жаль, но они сами виноваты получили двойное гражданство, уехали от войны и приехали в Израиль на войну, а как запекло сразу в нелюбимую"рашку"!