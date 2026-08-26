Не экономьте на топливе: эти детали ломаются первыми из–за дешевого бензина

Дешевый бензин – это лотерея, в которой автомобиль почти всегда оказывается в проигрыше. Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев перечислил шесть узлов, которые принимают на себя основной удар от некачественного топлива.