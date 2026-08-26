За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 972 подписчика

Не экономьте на топливе: эти детали ломаются первыми из–за дешевого бензина

Не экономьте на топливе: эти детали ломаются первыми из–за дешевого бензина

Дешевый бензин – это лотерея, в которой автомобиль почти всегда оказывается в проигрыше. Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев перечислил шесть узлов, которые принимают на себя основной удар от некачественного топлива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии