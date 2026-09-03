Юрист Южалин: отпускные должны прийти в срок даже при внезапном уходе на отдых

В России по трудовому законодательству есть четкое требование для работодателей – они обязаны выплачивать отпускные сотрудникам строго не позднее, чем за три календарных дня до начала периода отдыха.
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