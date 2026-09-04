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SPLETNIK

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Адвокат Анны Седоковой заявила, что у покойного Яниса Тиммы не было к ней имущественных претензий

Адвокат Анны Седоковой заявила, что у покойного Яниса Тиммы не было к ней имущественных претензий

У покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не было имущественных претензий к Анне Седоковой, рассказала Super адвокат певицы Татьяна Стукалова.

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