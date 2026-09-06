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Татарстанда «Укытучыга торак сертификаты» грантын алучылар саны артты

Быел «Укытучыга торак сертификаты» грантын алучылар саны 300 дән 350 гә кадәр артты. Тиешле карарны республика Премьер-министры Алексей Песошин имзалады.

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