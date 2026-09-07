Диллон Брукс посетил горы Уданшань в Китае и попробовал себя в боевых искусствах

У Диллона Брукса насыщенное межсезонье: этим летом форвард продлил контракт с « Финиксом » на три года и 73 млн долларов, а теперь отправился в Китай.
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