Усатый-полосатый

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Свежие комментарии

  • Тамара Марцун
    Спасибоза интересную историю про Барсика.Смеялась до слез.Барсик..
  • Татьяна Чувьюрова
    Классная история. СпасибоКоты и румба
  • novik_63 novik_63
    С удовольствием перечитал. Побольше бы таких историй.Барсик..

Барсик..

Барсик..

В прекрасном расположении духа, объевшись сметаны, кот Барсик вышел погулять по карнизу балкона девятого этажа.

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Yvan
История очень старая, но смешная. С удовольствием прочитал ещё раз.
Элеонора Коган
От души посмеялась над приключениями Барсика!!!Хоть когда-то я это уже читала.
novik_63 novik_63
С удовольствием перечитал. Побольше бы таких историй.
Тамара Марцун
Спасибоза интересную историю про Барсика.Смеялась до слез.

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