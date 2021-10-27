Усатый-полосатыйБарсик.. В прекрасном расположении духа, объевшись сметаны, кот Барсик вышел погулять по карнизу балкона девятого этажа.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYvanИстория очень старая, но смешная. С удовольствием прочитал ещё раз.Элеонора КоганОт души посмеялась над приключениями Барсика!!!Хоть когда-то я это уже читала.novik_63 novik_63С удовольствием перечитал. Побольше бы таких историй.Тамара МарцунСпасибоза интересную историю про Барсика.Смеялась до слез.Комментировать
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