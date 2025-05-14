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За курение в квартирах и на балконе грозят штрафы

За курение в квартирах и на балконе грозят штрафы

Распространение табачного дыма за пределы квартиры курильщика может быть расценено как нарушение правил использования жилого помещения и нанесение ущерба здоровью соседей, заявил специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью «Ленте.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
а охохо ни хохохо!😡
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