За курение в квартирах и на балконе грозят штрафы

Распространение табачного дыма за пределы квартиры курильщика может быть расценено как нарушение правил использования жилого помещения и нанесение ущерба здоровью соседей, заявил специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии