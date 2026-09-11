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17 октябрьдә Чаллыда гомум шәһәр өмәсе уза

17 октябрьдә Чаллыда гомум шәһәр өмәсе узачак. Бу хактагы карарны Чаллы мэры имзалады, дип хәбәр итә «Шәһри Чаллы».

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