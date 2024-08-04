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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велогонщик Сырица об олимпийской деревне: «Не понимаю, откуда вообще берутся жалобы. Все, что нужно, тут есть»

Накануне Глеб Сырица сошел с дистанции в групповой гонке. – Мы когда поехали в отрыв, я так и понял, что это или выстрел в ногу или шанс, хотя бы маленький.

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