Перед переговорами в Турции украинские дроны атаковали Крым и Севастополь

В Крыму затруднено движение по автодороге Симферополь-Алушта от села Лозовое до Ангарского перевала. Причина – пожар на территории военной части 126-й бригады береговой обороны в селе Перевальное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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